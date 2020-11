구례 단감, 동남아 수출길 올라

말레이시아에 44t 상차식 가져

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 청정지역 구례에서 생산된 단감이 올해 첫 수출을 시작했다.

구례농협(조합장 조재원)은 13일 구례농협산지유통센터(APC)에서 김순호 구례군수, 군의원, 구례농협 임·직원과 생산 농가 대표 등 50여 명이 참석한 가운데 2020년 구례 단감 수출 상차식을 가졌다고 밝혔다.

구례 단감은 2016년부터 말레이시아와 두바이에 16t을 첫 수출을 시작으로 해마다 수출량을 늘려 왔다.

올해는 120t 수출을 목표로 추진해 왔으나 이른 봄 냉해와 잦은 비로 인해 대다수의 농작물 작황 부진으로 60t 정도 수출할 예정이다.

이번 상차식은 ‘구례농협 덕분입니다’라는 농업인들에게 고마움의 소리를 들을 수 있도록 최선의 노력을 경주할 것임을 다짐하는 자리가 됐다.

구례농협 조재원 조합장은 “가뜩이나 어려워진 농촌 생활에다 구례군은 큰 수해로 생활에 많은 고충을 겪고 있지만 이번 단감 수출로 다소나마 위로가 됐으면 하는 바람이다”며 “지리산과 맑은 물 섬진강이라는 천혜의 청정지역을 기반으로 농가의 재배기술을 한층 끌어올려 수출경쟁력을 강화와 함께 내수시장에도 경쟁력 강화와 구례 단감의 명성을 확고히 다져가겠다”고 말했다.

구례농협 관계자는 “대과 생산에 기술력이 높은 구례 단감의 강점을 살려 2021년도에는 베트남 수출단지지정을 추진하고 농가 교육을 적극적으로 실시해 수출 활성화를 추진하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr