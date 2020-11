[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 여수에서 길을 가던 50대 여성을 흉기로 찌르고 달아난 범인이 범행 이틀 만에 경찰에 붙잡혔다.

전남 여수경찰서는 길을 가던 50대 여성의 가슴과 팔 등을 흉기로 찌른 혐의(살인미수)로 A(50)씨를 붙잡아 조사 중이다고 13일 밝혔다.

A씨는 지난 11일 오후 9시 20분께 여수시 신기동의 한 아파트 앞에서 B(57)씨를 흉기로 찔러 중태에 빠뜨린 혐의를 받고 있다.

B씨는 광주의 한 대학병원에서 치료를 받고 있으나 생명이 위독한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 범행 현장 인근에 세워둔 차를 타고 도주하는 모습이 담긴 영상을 확보해 추적에 나서 이날 광양의 한 모텔에 있던 A씨를 붙잡아 여수로 압송했다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사해 구속영장을 신청할 방침이다.

