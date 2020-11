中정부, 바이든에 뒤늦게 '축하'…'당선인' 대신 '선생' 호칭

트럼프 대선 결과 불복

선거 불확실성, 미중 관계 영향 우려

[아시아경제 차민영 기자] 중국이 지난 3일 미국 대선 이후 처음 조 바이든 대통령 당선인에게 축하한다는 뜻을 밝혔다. 다른 나라들과 달리 중국은 공식적인 축하 인사를 미뤄왔다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 13일 정례브리핑에서 "미국 대선에 대한 국제사회의 반응을 주목하고 있다"면서 "우리는 미국 인민의 선택을 존중하며 바이든 선생과 해리스 여사에게 축하를 표시한다"고 말했다.

다만 왕 대변인은 바이든 대통령 당선인과 카멀라 해리스 부통령 당선인에게 축하를 표하면서도 '당선인'이라는 표현 대신 '선생(Mr. Biden)'이라는 호칭을 사용했다.

또 그는 "우리가 알기로는 미국 대선 결과는 미국의 법률과 절차에 따라 확정된다"는 기존 입장도 되풀이했다.

시진핑 중국 국가 주석은 다른 여러 나라 정상들과 달리 아직 바이든 당선인에게 축하 메시지를 보내지 않았다.

워싱턴포스트는 중국 정부의 신중한 기조가 도널드 트럼프 대통령을 의식한 결과라고 분석했다. 트럼프 대통령이 대선 패배를 인정하지 않는 상황에서 선거 결과에 대한 불확실성이 미·중 관계에 미칠 영향을 고려한 선택이라는 설명이다.

