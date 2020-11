경찰청장 "민주노총 집회, 방역수칙 위반 시 엄정 대응"…野, 경찰청 항의방문

김창룡 청장, 집회 관련 전국 지휘부 회의 개최

불법행위 시 강력 사법조치 방침



행안위 소속 국민의힘 의원들

"편가르기, 내로남불 방역" 비판

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 14일 예고된 민주노총의 '전국노동자대회'와 관련한 지휘부 회의를 개최하고 방역수칙 위반 시 엄정 대처하겠다는 입장을 재확인했다.

경찰청은 13일 열린 전국 지휘관 회의에서 김창룡 경찰청장이 "집회 주최 측에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 증가하고 있는 것을 감안해 대규모 집회를 자제하고 집회를 개최하더라도 방역수칙을 철저히 준수할 것을 촉구했다"고 전했다.

전국노동자대회와 관련해 토요일 서울 도심에서는 24개 단체가 61개소에서 집회를 신고했고, 지방에서도 권역별 12개소가 신고됐다. 이와 함께 보수단체 집회도 16개 단체·85개소에 집회신고가 접수됐다.

김 청장은 "방역당국에서 정한 인원을 초과하는 등 방역수칙을 위반할 경우 방역당국과 협조해 해산절차를 진행하는 등 법과 원칙에 따라 엄정 대응할 것"이라며 "동일한 기준으로 일관되게 법집행할 것"이라고 강조했다.

아울러 경찰은 불법·폭력행위 등이 발생할 시 현장에서 검거하고 채증자료를 분석해 가담자를 추적하는 등 강력히 사법조치할 방침이라고 강조했다.

한편 이날 오후 국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 김형동·서범수·이명수 의원은 민주노총의 집회를 허용한 것에 대해 경찰청과 서울시를 항의 방문했다. 이들은 성명을 통해 "이념 편향적인 치안, 정치 편향적인 행정의 실체가 드러났다”고 강력히 규탄했다.

김 의원은 “불과 얼마 전까지 문재인 정부의 경찰과 서울시는 코로나19의 확산 우려 등 국민의 생명과 안전을 운운하면서 보수시민단체를 비롯한 시민사회의 집회를 불허했다”며 “결과적으로 경찰과 서울시가 지키려 했던 것이 국민의 생명과 안전이 아니라 문재인 정부의 온갖 비리와 무능, 그리고 독선과 오만의 폭정이었던 것”이라고 비판했다.

항의방문을 마치고 나온 서 의원도 “진보단체의 대규모 집회를 경찰이 방치하고 있는 것은 갈라치기식 법집행 아니냐는 내용의 항의를 했다”며 “동일한 잣대로 법집행을 해주길 바란다고 요청했다”고 설명했다.

