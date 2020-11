동작구 사당동 카페서 14명 확진자 발생...

지난달 29일부터 이달 5일 사이 방문자 721명 대상 전수조사, 이날 오후 5시 기준 ▲양성 14명 ▲음성 535명 ▲검사예정 및 안내 진행 등 172명

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 13일 지역내 카페 관련 확진자가 5명 추가 발생함에 따라 코로나19 지역감염 확산 차단에 총력을 기울이고 있다.

지역내 카페관련 첫 번째 코로나19 확진자는 지난 6일 발생, ▲8일 1명 ▲9일 1명▲10일 1명▲11일 3명▲12일 2명 ▲13일 5명 등 총 14명의 확진자(동작구 거주자 3, 타지자체 거주자 11)가 발생했다.

해당 카페는 지난 6일 현장방역을 즉시 완료, 7일부터 현재까지 시설폐쇄 중, 직원 전원에 대해서는 자가 격리 조치했다.

구는 지난달 29일부터 이달 5일 사이 카페 방문자를 대상으로 총 5차례에 걸쳐 2500여건의 검사안내 재난문자를 발송했다.

이를 통해 확인된 방문자 721명에 대한 전수조사를 하고 있으며 이날 오후 5시 기준 ▲양성 14명 ▲음성 535명 ▲검사예정 및 안내 진행 등 172명이다.

특히, 구는 12일부터 구청 내 전담콜센터를 긴급 운영, 미검사자에 대해 검사를 지속적으로 독려하고 있다.

현재 구는 서울시 역학조사반과 함께 조사를 진행하고 있으며, 미검사자 모니터링과 추가 확진자의 접촉자 분류 등 후속조치를 신속하게 추진할 예정이다.

모현희 보건소장은 “추가 확진자가 지속적으로 발생하는 심각한 상황인 만큼 해당 기간 내 카페 방문자께서는 증상유무에 관계없이 즉시 가까운 선별진료소를 방문해 신속히 검사를 받으시길 당부드린다”고 말했다.

