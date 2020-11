[포토] 양천구, 마스크 착용 의무화 첫 날 단속 나서

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영) 관계자들이 13일 오후 지역내 카페에서 이용객들에게 마스크 착용 의무화와 마스크를 착용하지 않았을 때 부과되는 과태료에 대해 설명했다.

계도기간이 끝난 이날부터 음식점과 카페, 대중교통 등 다중이용시설에서 마스크를 착용하지 않는 등 방역지침 준수 명령을 위반하면 최대 10만원의 과태료가 부과된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr