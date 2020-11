[아시아경제 유현석 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 35,250 전일대비 250 등락률 -0.70% 거래량 467,372 전일가 35,500 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 삼성 금융사, 화력발전 투자·보험인수 중단…'탈(脫)석탄' 선언삼성證, 해외주식 경험없는 고객 대상 매일 최대 100달러 지원소외됐던 배당주, 다시 뜬다 close 은 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 165% 증가한 3169억원으로 집계됐다고 13일 공시했다. 2018년 1분기 1800억원을 뛰어넘는 분기 기준 역대 최고 실적이다.

매출액은 1조5958억원으로 지난해 3분기보다 4.9%, 당기순이익은 2337억원으로 163% 각각 증가했다.

삼성증권은 "WM(자산관리) 사업은 전 부문에 걸쳐 견조한 성장세를 시현했고, IB부문도 ECM(주식자본시장)과 인수금융의 활성화를 바탕으로 인수 및 자문수수료 수익 등이 크게 늘었다"고 설명했다.

리테일 고객 예탁자산은 3분기에만 12조원이 신규 유입되며 총 228조원을 기록했다. 1억원 이상 개인 고객은 15만명, 30억 이상은 2577명으로 증가했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr