장성군청 소속 이수빈 선수, 조정 국가대표 선발

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군청 소속 이수빈 선수가 조정 국가대표에 선발됐다.

13일 군에 따르면 지난 9~10일 부산 서낙동강 조정경기장에서 열린 ‘제1차 조정 국가대표 선발전’에 출전한 이수빈 선수가 여자 싱글스컬 부문 2위(08:09:70)를 기록하며 태극마크를 얻는 데 성공했다.

이수빈 선수는 장성군청 입단 첫해인 지난 2018년에도 국가대표 선발전에 나서 싱글스컬 2위를 기록, 국가대표에 선발된 바 있다.

또 ‘2019 아시아 조성선수권대회’ 더블스컬 2위, ‘제100회 전국체육대회’ 싱글스컬 3위 등 최근 3년간 13개의 메달(금5, 은3, 동5)을 획득하는 우수한 성적을 거뒀다.

이번에 조정 국가대표로 선발된 선수는 이수빈씨를 포함해 총 15명이며 오는 16일부터 충주 탄금호 국제조정경기장에서 본격적인 강화훈련에 돌입한다.

유두석 군수는 “이수빈 선수의 국가대표 선발이 코로나19로 위축된 지역사회에 희망과 용기를 전했다”며 “훈련 중 항상 건강하기 바라며 좋은 결실을 맺어 군민의 자긍심을 높여주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr