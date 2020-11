[아시아경제 이민우 기자] 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 50 등락률 -0.34% 거래량 202,648 전일가 14,850 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 보험사 올해 2조 자본 마련…건전성 강화 '올인'메리츠화재, 1000억원 규모 제3자배정 유상증자 결정소외됐던 배당주, 다시 뜬다 close 는 올해 3분기 매출 2조2893억원, 영업이익 1535억원의 잠정실적을 기록했다고 13일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 12.8%, 46.9% 늘었다. 당기순이익은 같은 기간 43.8% 증가한 1102억원으로 집계됐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr