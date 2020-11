[아시아경제 이민우 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 300 등락률 -1.21% 거래량 229,836 전일가 24,700 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 현대해상, 현대차 제로원과 모빌리티 분야 협업바닥 모르고 떨어지는 저축보험 수익률…'2%'도 간당올해 보험사 CEO들, 연임은 '그림의 떡' close 은 올해 3분기 매출 3조5932억원, 영업이익 1997억원의 잠정실적을 기록했다고 13일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 7.4%, 74.3% 늘었다. 당기순이익은 같은 기간 81.1% 증가한 1310억원으로 집계됐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr