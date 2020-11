호남대 ‘2021 수시모집’ 합격자 발표

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 13일 오후 오후 1시 2021학년도 수시모집 신입생 합격자를 발표했다고 밝혔다.

호남대 수시 응시생들은 학교 홈페이지에 이름과 수험번호, 생년월일을 입력하면 합격 여부를 확인할 수 있다.

수능 최저학력기준이 적용돼 교과중심전형으로 모집하는 간호학과와, 물리치료학과, 유아교육학과는 내달 26일 최종 합격자를 발표할 예정이다.

이번 합격자의 등록 확인 예치금 납부는 내달 28일부터 30일 오후 4시까지 진행된다.

4차산업혁명 시대 전교생을 AI 융합인재로 키우는 AI 특성화대학인 호남대는 내년 신입생 전원에게 AI 교육에 필수적인 스마트기기를 지급하는 AI 인재 장학금 지원한다.

이 장학금은 신입생들이 입학 후 스마트폰을 통해 안면인식 자동출결시스템을 이용하거나 온라인 동영상 학습, 실시간 화상수업, 수강신청, 실시간 통학버스 위치 조회, 고도화가 진행 중인 에듀테크 온라인학습지원시스템 등 AI 융합캠퍼스의 최첨단 교육서비스를 적극 활용할 수 있도록 스마트기기를 지급하는 것으로, 내년 4월 중 스마트기기 교환권이나 현금을 지급할 계획이다.

또한 수능성적 우수자에게 지급되는 성적 우수장학금은 수능 성적에 따라 최대 4년간 등록금 전액에서부터 1년간 매월 30만원의 학업장려금이 함께 지급될 예정이다.

예비후보자 충원합격자 발표는 내달 30일부터 내년 1월 4일까지며, 등록 기간은 차수별 합격자 발표 시 입학 원서상의 연락처, 학교 홈페이지를 통해 공지된다.

합격자 유의사항과 입학 및 예치금, 장학금, 기숙사 등의 지세한 안내는 호남대학교 홈페이지 또는 입학관리과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr