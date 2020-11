보름 만에 또 양화대교 아치 올라간 50대…두 달 동안 벌써 3번째

[아시아경제 유병돈 기자] 경찰 민원 처리에 불만을 품고 양화대교 아치 위에 올라가 2차례나 시위를 벌인 50대 남성이 보름 만에 또다시 아치 위에 올라갔다.

경찰과 소방 당국에 따르면 13일 오후 1시 54분께 아치 위에 올라간 A씨가 현재까지 내려오지 않고 경찰과 대치하고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰과 소방 당국은 양화대교 남단에서 북단 방향 4개 차로 중 하위 1개 차로를 통제하고 에어매트를 설치해 구조 작업을 벌이고 있다.

이 남성은 올해 9월 22일과 지난달 29일에도 같은 장소에 올라가 각각 7시간, 6시간가량 시위를 벌이다가 스스로 내려왔다.

그는 아치에 올라가 '경기도의 한 경찰서가 도난사건을 접수한 지 수년이 지났는데도 진행하지 않는다'고 적힌 현수막을 걸었다.

소방 관계자는 "휘발유나 위험 물질을 가지고 올라가지는 않은 것 같다"며 "구조 작업을 진행 중"이라고 밝혔다.

