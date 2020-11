[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 13일 오전 8시46분께 대구시 달서구 월성동 월성남네거리 인근에서 다른 차에 들이받힌 제네시스 승용차가 인도로 돌진했다.

이 사고로 추돌사고를 낸 아반떼 승용차 운전자와 보행자 3명 등 4명이 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다. 부상자들 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 제네시스 승용차가 뒤따르던 아반떼 승용차에 후미를 들이받힌 뒤 도로 옆 인도로 돌진했다는 목격자 등 진술을 바탕으로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr