산단공, 코로나19 극복 위한 공동 기부

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이하 산단공, 이사장 김정환)은 KICOX 글로벌 선도기업 협회(이하 협회, 회장 민동욱)와 공동으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 2400만원 상당의 물품을 전국 산업단지 인근 13개 사회복지시설에 기부했다고 13일 밝혔다.

앞서 지난 6월 산업단지 입주기업으로 구성된 협회와 산단공은 공동 사회공헌 활동을 위한 협약을 체결했으며, 지역사회 구성원으로서 코로나19로 인한 어려움 함께 극복하기 위해 공동 물품 기부에 뜻을 모았다. 물품은 협회 성금과 산단공 사회공헌기금을 활용해 마련됐다. 협회는 자발적으로 모은 성금으로 온누리상품권을 마련했으며, 산단공도 사회공헌기금으로 전통시장에서 생필품을 구매해 기부에 동참했다.

전달은 지난 9일에서 13일까지 전국 11개 지역에서 협회 지회와 산단공 지역본부 간 협업으로 진행됐다. 전달된 온누리상품권 및 생필품은 장애인시설 등 코로나19 장기화로 인해 운영에 어려움을 겪고 있는 사회복지시설의 취약계층을 위해 사용될 예정이다. 김정환 이사장은 "코로나19로 힘든 취약계층이 따뜻한 겨울을 보내는 데 조금이나마 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.

