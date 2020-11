윤석열, 차기 대권 1위 아닌 '3위' [갤럽]

[아시아경제 강나훔 기자] 윤석열 검찰총장이 차기 대권 주자 선호도 조사에서 1위를 차지했다는 여론조사가 나온지 이틀만에 3위로 밀려난 여론조사 결과가 나왔다.

한국갤럽은 지난 10~12일 전국 18세 이상 1001명에게 다음 대통령감으로 누가 좋다고 생각하는지 물은 결과 윤 총장은 11%의 선호도로 각각 19%의 선호도를 기록한 이낙연 더불어민주당 대표, 이재명 경기도지사에 이어 3위로 나타났다고 13일 밝혔다. 안철수 국민의당 대표는 3%, 홍준표 무소속 의원은 1% 순으로 조사됐다.

한 달 전과 비교하면 이 대표의 선호도가 2%포인트, 윤 총장은 8%포인트 상승했고, 이 지사와 안 대표, 홍 의원은 각각 1%포인트 하락했다.

이같은 결과는 지난 11일 한길리서치가 발표한 조사 결과와 상당한 차이를 보인다. 당시 한길리서치 조사에서는 윤 총장 지지 응답이 24.7%로 가장 높게 나왔고, 이 대표와 이 지사가 각각 22.2%, 18.4%로 그 뒤를 이었다. 이틀만에 윤 총장의 선호도가 두 계단이나 하락한 셈이다.

이는 한길리서치와 갤럽의 조사 방식에 차이가 있기 때문으로 분석된다. 당시 한길리서치 조사에서는 심상정·안철수·윤석열·이낙연·이재명·홍준표 등 6명만 후보로 제시했지만, 갤럽은 후보 이름을 불러주지 않고 자유 응답을 받는 형식으로 조사가 진행됐다. 이 때문에 일각에서는 한길리서치 조사가 야권 지지자들의 쏠림 현상을 유발한다는 지적도 있었다.

한편, 문재인 대통령의 국정 수행 지지율은 전주보다 3%포인트 오른 46%로 나타났다. 부정평가는 2%포인트 하락한 45%였다.

정당 지지율은 민주당 39%, 국민의힘 18%, 정의당 7%, 국민의당과 열린우리당 각각 3% 순으로 나타났다. 전주와 비교하면 국민의힘 지지율은 2%포인트 하락했고 정의당은 1%포인트 상승했다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 6047명에게 접촉해 최종 1001명이 응답을 완료, 17%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr