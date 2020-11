구례군, 2020년 주민세 균등분 납세고지

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 지난 8월에 부과된 주민세 균등분에 대해 고지유예 기간이 종료됨에 따라 이번 달에 납세고지 한다고 13일 밝혔다.

균등분 주민세는 7월 1일 기준 구례군에 주소를 둔 세대주와 사업소를 둔 개인사업자와 법인을 대상으로 8월에 부과·고지되는 세금으로 지방교육세를 포함해 개인 1만1천 원, 개인사업자 5만5천 원, 법인은 자본금 및 종업원 수에 따라 5만5천 원에서 55만 원까지 차등 부과된다.

그러나 군은 지난 8월 집중호우 피해로 주민세를 고지 할 수 없다고 판단해 고지유예 처리했다.

이번 주민세 고지는 애초 8월이었던 납부기한을 오는 30일까지로 변경해 고지됐으며, 전국 금융기관과 위택스, 가상계좌 및 지방세입계좌, 금융기관의 CD/ATM 조회 납부 등 다양한 방법을 통해 납부가 가능하다.

군 관계자는 “주민세는 주민복지 증진 및 군민 삶의 질 향상을 위해 소중하게 사용되는 재원이므로 꼭 납기 내에 납부해 줄 것”을 당부했다.

