‘도슨트’ 없어도 작품으로 말해요 … UNIST 졸업작품전 열어

UNIST 디자인학과 졸업전시 ‘디자인 쇼 2020’ 개최

13일부터 17일까지 제2공학관에서 … 온라인 특강도

‘우리들의 전환점’ 주제로 학부생·졸업생 작품전 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 디자인 전공 학생에게는 새로운 시작을 예고하는 ‘졸업작품전’. 캠퍼스 추억은 끝이지만 새로운 직업 세상을 내딛는 전환점이기도 한 ‘졸업전시’가 위드코로나형으로 도슨트 없이 진행되거나 온라인 QR코드 입장 방식으로 펼쳐져 눈길을 끈다.

울산과학기술원(UNIST,총장 이용훈) 디자인학과가 13일부터 17일까지 닷새간 제2공학관 1층 디자인 쇼룸에서 ‘디자인 쇼 UNIST 2020’을 연다.

디자인 전공 학부생들의 졸업 작품을 전시하는 이번 디자인 쇼에는 졸업예정인 학부생 10명과 졸업생 2명 등 총 12명이 참가한다.

디자인 쇼의 주제는 ‘전환(Transition): 새로운 변화의 시작점’으로 정했다. 주제는 디자인을 공부한 학생이 학교를 벗어나 각자 인생의 전환과 변화를 맞이하는 첫 시작이라는 의미를 담았다.

전시에서는 디자인을 통해 일상의 변화를 시도한 창의적 해결책들이 선보인다.

간편하고 새로운 조작법의 실내형 모빌리티, 오브제로 활용 가능한 피젯 장난감, 사용자별로 최적화할 수 있는 벽걸이형 공기청정기 등이다.

또한 제품 디자인 중심이었던 기존 디자인 쇼와 달리 올해부터는 디지털 서비스 디자인 작품도 선보인다.

채식을 돕는 디지털 서비스, 여드름으로 고통받는 사람들을 위한 모바일 커뮤니티, 울산의 버스 서비스 개선방안을 담은 디자인들이 그 주인공이다.

이번 졸업전시 대표를 맡은 곽윤정, 이다빈 학생은 “함께 졸업전시를 준비한 동기와 선배에게 즐겁고 소중한 추억이 됐으면 한다”고 했다.

디자인 쇼 기간 중에는 다양한 연사의 세미나도 준비돼 있다.

13일에는 핀란드 헬싱키의 트램을 디자인한 ‘이디스 디자인(Idis Design)’의 유시 허스카이넨(Jussi Hurskainen) 대표가, 16일에는 세계 최대 디지털 디자인 컨설턴시 ‘피오르(Fjord)’의 박선화 비주얼 디자이너가 강연을 진행한다.

전시 마지막 날인 17일에는 그래픽 디자인과 가구를 오가며 활동 중인 ‘스튜디오 워드(Studio Word)’의 조규형 공동창업자가 세미나를 진행한다.

화상으로 진행되는 연사들의 세미나는 누구나 포스터 속 QR 코드를 통해 참가할 수 있다.

디자인 쇼를 지원한 이승호 교수는 “가지고 있는 지식의 양보다 좋은 질문을 던질 수 있는 능력이 더 중요해지는 시대에 스스로 어려운 질문을 만들고, 좋은 답을 찾아온 학생들에게 격려와 응원을 보낸다”고 말했다.

이번 디자인 쇼는 감염병 예방을 위해 도슨트(해설자) 없이 작품 전시만 진행된다.

전시장 방문자는 방역수칙을 준수해 입장할 수 있다. 13일부터는 웹페이지를 통해 전시 작품들을 관람할 수 있다. 여기엔 지난 졸업전시 작품도 기록될 예정이며, 오는 12월 24일에는 이번 전시에 참여한 작품들의 제작과정을 담은 ‘디자인 연대기 2020(Design Chronicle 2020)’가 공개될 예정이다.

