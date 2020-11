용인 신갈~수지간 도로 6.44㎞ 18년만에 개통

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기도 용인 수지구 풍덕천사거리에서 하갈동 고려물류 사거리를 잇는 신갈~수지간 도로 6.44km가 18년만에 전면 개통된다.

용인시는 신갈~수지간 도로의 마지막 연결 구간인 국도42호선 접속부~고려물류 사거리 1.12km 연결 공사를 완료하고 13일 오후 5시부터 도로를 개통한다고 밝혔다.

이 도로는 신갈오거리 일대 만성 교통난을 해소하고 수지구 풍덕천동을 비롯해 기흥구 보정동, 신갈동, 하갈동을 연결해 지역 간 접근성을 높이기 위해 개설됐다.

2002년 5월 공사에 들어가 2006년 2월 풍덕천고가도로~삼막곡교차로 3km가 개통됐다. 이어 2008년 9월 삼막곡교차로에서 흥덕교차로 1.3km 구간이 추가 개통됐다.

2010년 10월에는 흥덕교차로~국도42호선 접속부 1.02km 구간이 개통돼 흥덕지구 주민들의 교통 불편이 상당 부문 해소됐다.

풍덕천사거리에서 하갈동 고려물류 사거리까지 총 길이 6.44km에 달하는 이 도로는 교량 4개, 개착터널 1개, 방음터널 1개, 교차로 11개가 설치됐다. 총 사업비는 3284억원이다.

시는 이날 오후 2시 신갈터널 앞에서 백군기 용인시장, 김민기 국회의원, 남종섭 경기도의회 의원, 이원일 동부경찰서장, 주민 등 30여명이 참석한 가운데 개통식을 가졌다.

백 시장은 "18년 만에 신수로(신갈~수지간도로)를 전면 개통하게 돼 의미가 남다르다"며 "수지와 기흥이 하나의 도로로 연결돼 많은 분들이 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

