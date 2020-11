창원대, ‘한국식품영양과학회 국제학술대회’ 우수포스터 발표상 수상

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창원대학교는 4단계 BK21 뉴시니어 스마트라이프 혁신 인재양성 교육연구단의 시니어 휴먼 에콜로지 협동과정 이창헌과 김보람 학생이 2020년 한국식품영양과학회 국제학술대회에서 각각 우수포스터 발표 상을 수상했다고 13일 밝혔다.

한국식품영양과학회 국제학술대회는 ‘Healthy Aging and Sustainable Life’라는 주제로 세계 각국 산-학-연-관 식품 및 영양 관련 연구자들이 최근 고령 친화 식품 및 노화에 관한 학술 연구성과를 공유하고 새로운 가치에 대해 논의하는 장으로 온·오프라인에서 진행됐다.

유대웅 지도교수는 “이창헌 학생이 발표한 ‘Comparison of moisture sorption characteristic of Lactobaillus brevis fermented sea tangle, mekabu fucoidan, and these mixture powders’의 연구결과는 고령 친화 식품산업의 소재개발 및 산업화에 기여할 것”이라고 했다.

김미정 지도교수는 “김보람 학생이 발표한 ‘Optimum Formulation and Its Properties of Sunsik, Cereal Based Ready-to-Drink Korean Beverage, added with Germinated Wheat and Herbal Plant Extract’의 연구결과는 우수포스터 상 뿐만 아니라 SCIE 저널인 ‘Foods(IF=4.092)’에 주저자로 최종 게재 승인돼 시니어 휴먼 에콜로지 협동과정 대학원생들의 연구력을 입증하는 기회가 됐다”고 설명했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr





