[아시아경제 금보령 기자] 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 1,100 등락률 +1.86% 거래량 1,828,653 전일가 59,000 2020.11.13 10:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선기아차, 주가 5만 8800원.. 전일대비 1.2%현대차, 싱가포르 국영기업 SP그룹과 '맞손'…"동남아 전동화 생태계 구축" close 가 5거래일 연속 상승세를 나타내면서 13일 오전 코스피 시가총액 10위에 진입했다.

이날 오전 9시36분 기준 기아차는 전장 대비 3.9%(2300원) 오른 6만1300원을 기록했다. 시총 순위는 코스피 시장에서 10위를 차지했다.

기아차 주가는 장중 한 때 6만1800원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.

기아차는 지난 9일부터 5거래일 연속 상승세를 달리고 있다. 지난 6일 5만1600원이었던 종가는 9일 5만2300원, 10일 5만4500원, 11일 5만8100원, 12일 5만900원 등으로 올랐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr