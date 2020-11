부산서 흉기든 40대 남성 투신소동 … 경찰 3시간 넘게 대치

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산에서 흉기로 자해한 뒤 투신하려는 남성과 피해를 막으려는 경찰·소방관이 3시간 넘게 대치하고 있다.

부산 사하경찰서에 따르면 13일 오전 5시 40분께 112신고를 받고 경찰이 출동하자 사하구 당리동의 7층짜리 오피스텔 건물 중 4층에서 A씨(40대)가 흉기로 몇 차례 자해를 한 상태로 창틀에 걸터앉아 있었다.

경찰은 112신고 전화에서 “누가 뒤를 따라온다”는 접수를 받아 출동했지만 같은 현장에는 흉기 2자루를 든 A씨가 4층에 있는 모습을 발견했다.

출동한 경찰은 현장에 폴리스라인을 설치하고, 소방서에 긴급 요청해 투신 피해를 막기 위해 안전매트를 설치했다.

현재 사하경찰서장이 현장을 지휘하고 있으며, 부산경찰청의 위기협상팀과 경찰특공대도 출동한 상태이다.

현장에는 경찰관 29명과 소방관 12명이 대기하고 있고, 협상요원을 투입해 A씨와 접촉과 설득을 시도하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr