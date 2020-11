[아시아경제 양낙규 군사전문기자]국군 화력의 주력 무기인 K9 자주포의 배치가 20년만에 완료됐다.

13일 군에 따르면 K9 자주포는 한화지상방산이 국방과학연구소(ADD)와 1998년 국내 기술로 독자 개발한 52구경장 자주포로, 2000년부터 국내에 실전 배치됐다.

1문 단독으로 여러 발을 사격해 포탄을 표적에 동시에 명중시키는 동시착탄(TOT) 사격 기능을 구현해 화력 효과를 극대화했다.

52구경장 자주포 개발은 전 세계에서 독일에 이어 두 번째였다. 포신 길이를 구경으로 나눈 값인 구경장이 클수록 포신의 길이가 길어져 사거리도 늘어난다.

자동화된 사격통제장치와 우수한 기동 성능으로 운용자의 생존 가능성도 대폭 향상됐다. 이에 유럽과 아시아 등 여러 나라에 수출돼 해외 방산 진출 부문에서도 큰 성과를 거두고 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr