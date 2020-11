정 총리 "확진자 증가 계속되면 거리두기 격상 심각 고려"(상보)

"전국에 선제검사 확대, 연말연시 특별방역기간 운영"

"주말 대규모 집회 재고 요청…방역지침 위반 엄정 대응"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 13일 "최근 확진자 수가 엿새 연속 세 자릿수를 기록하는 등 방역에 경고등이 켜진 상황"이라며 "현재와 같은 증가세가 계속되면 거리두기 단계 격상을 심각하게 고려해야 할지도 모른다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 이같이 말했다.

그는 "이미 천안·아산 등에서 자체적 판단 아래 거리두기를 1.5단계로 격상했다. 조금이라도 방심하거나 긴장의 끈을 놓아서는 안 되는 아슬아슬한 상황"이라며 이같이 말했다.

이어 "그동안 확진자가 나오면 신속한 역학조사를 통해 감염을 억제하는 데 방역 중점을 뒀다"며 "이에 더해 지금부터는 의료자원, 진단검사 역량을 바탕으로 선제적 방역에 나서야 한다"고 강조했다.

정 총리는 "요양병원 등 취약시설 집중관리, 선제검사 전국적 확대, 방역 강화지역 선정, 연말연시 특별방역 기간 운영 등 과감한 정밀 방역을 중앙사고수습본부와 중앙방역대책본부에 주문한다"며 국민들의 적극적인 참여와 협조를 당부했다.

아울러 이번 주말 서울, 부산 등에서 예정된 대규모 집회에 대해 "여러 지역에서 감염이 발생한 상황에서 동시다발적 집회는 대규모 확산의 도화선이 되기에 충분하다"고 우려했다.

정 총리는 "해당 단체에서는 국민 생명과 안전을 우선적으로 고려해 지금이라도 집회를 재고할 것을 요청한다"며 "경찰청과 해당 지자체는 집회 현장에서 방역지침 위반 사례가 없도록 엄정하게 관리·대응하라"고 지시했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr