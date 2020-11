서울신라호텔, 스냅촬영 가능한 '시즈 더 데이' 패키지 출시

[아시아경제 차민영 기자] 서울신라호텔이 가족 또는 연인들이 호텔에 투숙하는 순간을 사진으로 남길 수 있는 '시즈 더 데이' 패키지를 12일 선보였다.

가족사진, 셀프웨딩사진, 돌사진, 태교사진 등 기념하고 싶은 모습을 서울신라호텔에서 특별하게 남길 수 있도록 마련한 것이다.

시즈 더 데이 패키지에는 스냅 촬영 서비스가 포함돼 있는데, 서울신라호텔 방문객들의 인증샷 명소로 손꼽히는 영빈관을 비롯해 조각공원 등을 스튜디오 삼아 1시간 동안 촬영하게 된다. 스냅 촬영 후에는 사진 파일 5매와 액자 1개, 인화사진 4장을 받을 수 있으며, 촬영은 체크인 당일 또는 익일 정해진 시간 중 스튜디오와 조율해 진행된다.

한국 전통의 아름다움을 잘 살린 영빈관과 한양도성 성곽과 맞닿은 조각공원이 촬영 장소로 특히 인기가 높다. 영빈관은 전통과 현대적 감각이 어우러진 곳으로 한복을 입고 돌잔치 사진을 찍는 경우 선호하는 장소다. 다양한 예술품이 설치돼 있는 조각공원도 자연스러운 데이트 장면을 찍기 좋으며 영빈관의 기와 지붕을 배경으로 고풍스러운 사진 연출도 가능하다. 촬영 전후 마스크 착용은 필수로 거리 두기 등 방역 지침을 따라야 한다.

시즈 더 데이 상품은 디럭스 룸 1박 기준 △스냅 촬영 서비스(2인) △ 신라 에코백 미니 1개 △신라 베어 키링 1개 △월~목요일 투숙 시 1실당 1대 무료 발레 파킹 △체련장 △실내 수영장 혜택(2인) 으로 구성되며, 비즈니스 디럭스 룸 혹은 그랜드 코너 디럭스 객실로도 선택 가능하다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr