NHN, 3Q 영업익 274억원…전년比 24.5%↑(상보)

[아시아경제 부애리 기자] NHN이 3분기 매출 4194억원, 영업이익 274억원을 기록했다고 13일 밝혔다.

이는 전년대비 각각 19.2%, 24.5% 증가한 수치다.

NHN의 호실적은 결제ㆍ커머스(전자상거래) 사업이 이끌었다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면(언택트)시장이 확장되면서 사업이 성장했다.

결제ㆍ광고 매출은 전년 대비 37.9% 오른 1689억원을 기록했다. 페이코 오더,페이코 쿠폰 등 NHN페이코 매출 성장세와 NHN 한국사이버결제의 온라인 PG(전자지급결제대행서비스), 해외 가맹점 결제 증가가 매출 상승으로 이어졌다. 특히 3분기 페이코 거래규모는 전년 동기 대비 20% 증가했다. 오프라인 결제 규모는 전년 동기 대비 2배 이상 성장해 전체 결제의 14% 비중까지 확대됐다.

커머스 부문은 중국 기반 사업을 전개하고 있는 NHN에이컴메이트의 B2B(기업간거래) 매출 호조와 NHN글로벌의 온라인 채널 수요 증가, NHN고도 주요 가맹점의 지속적인 거래규모 증가에 힘입어 전년 대비 41.5% 성장한 739억원을 기록했다.

콘텐츠 부문의 경우 NHN코미코의 안정적인 웹툰 매출과 벅스 음원 유통 매출 증가로 425억원으로 집계됐다. 게임 매출은 1004억원으로 전년 대비 1.7% 증가했다. 기술 부문의 경우 공공기관의 클라우드 수요 증가, 협업플랫폼 'NHN두레이' 고객사 증가로 전년 대비 22.9% 증가한 392억원의 매출을 올렸다.

정우진 NHN 대표는 "코로나19가 지속되는 유례없는 상황 속에서 외부 환경에 대한 빠른 대응과 새로운 기회 모색에 주력하며 결제ㆍ커머스 사업의 괄목할만한 성과가 두드러졌다"면서 "종합 IT 기업으로서 전 사업 부문의 고른 성장을 위해 필요한 대내외적 변화를 적극 검토하고 실천할 것"이라고 밝혔다.

