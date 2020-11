장고춤 · 단소 ·스케치 등 유튜브로 배운다

구로구, 27일까지 ‘온라인 구로문화원’ 운영 ...코로나19 장기화로 답답한 일상 보내는 주민들에게 새로운 취미생활 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 ‘온라인 구로문화원’을 운영한다.

구로구는 “코로나19 장기화로 혼자 있는 시간이 길어진 주민들에게 새로운 취미생활을 찾을 수 있는 기회를 제공하기 위해 온라인 구로문화원 프로그램을 마련했다”고 13일 밝혔다.

이번 ‘온라인 구로문화원’은 이달 27일까지 유튜브 ‘구로G페스티벌’ 채널을 통해 진행된다.

창의 영어 미술, 바른 글씨, 장고춤, 어반 스케치, 단소, 여행 영어 등 6개의 강좌가 열린다. 각 강좌별로 4~20회의 강의가 실시간 스트리밍 되며, 지난 강의도 다시 볼 수 있다.

자세한 일정은 구로구청 홈페이지 또는 구로문화원 블로그를 참조하면 된다.

수강을 원하는 이는 누구나 별도의 신청 없이 유튜브를 통해 시청하면 된다.

구로구 관계자는 “이번 ‘온라인 구로문화원’이 답답한 일상을 보내고 있는 주민들에게 새로운 즐거움을 선사할 수 있길 바란다”며 “앞으로도 다양한 비대면 프로그램을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr