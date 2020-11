[아시아경제 김봉주 기자] 배우 정웅인의 딸 세윤 양이 엄청난 인기를 자랑했다.

정웅인의 아내 이지인 씨는 11일 자신의 인스타그램에 "언니의 빼빼로가 부러운 동생들"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 기념일을 맞아 세윤이가 받은 어마어마한 양의 선물이 담겼다.

이지인 씨는 이어 "그리고 엄마, 그래도 한 개는 받았다. 소윤이한테"라며 둘째 딸 소윤이에게 선물을 받았다고 말했다.

한편, 정웅인과 딸 세윤 양은 MBC '아빠 어디가'에 출연해 많은 사랑을 받은 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr