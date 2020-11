[드링킷] 술 없인 못봐! 영화 속 분노 유발자 5

뒷목 잡게 만드는 영화 속 고구마 장면 모음

술 생각이 간절한데, 여러 이유로 미루고 있는 분들 많을 것이다. 다이어트로 인해, 저번 주에 돈을 너무 많이 써서 등 다양한 이유로 금주를 하고 있을 테지만, 주변인들에게 “나 금주할 거야!”라고 큰 포부를 밝혀 먹기 민망한 예도 있을 터.

"그 사람이 바로 나예요~"

어떤 핑계로 마시면 좋을까 고민하고 있다면, 에디터가 소개하는 영화 틀고 '이 장면'을 핑계 대고 마시면 되겠다. 진짜 술 없인 못 보는 답답한 장면이기 때문이다. 이 장면 보면 누구라도 술을 마시고 싶어질 것이다. 지금 기분이 안 좋거나, 건강상 술을 마시면 안 된다거나 하는 분들은 특히 주의해야 한다.

※ 치명적 스포일러 주의

- 영화 속 분노 유발자 5인 -

1. <어벤져스: 인피니티 워> 스타로드

마블 영화 시리즈 중, <어벤져스: 엔드게임> 전 이야기로 천만 관객을 동원했던 <어벤져스: 인피티니 워>. 인피니티 워는 개봉 전부터 많은 주목을 받았는데, 개봉 이후 많은 사람이 언급했던 의외의 장면이 있다. 바로 <가디언즈 오브 갤럭시>의 주인공인 스타로드의 행동이다.

인류의 존망을 건 싸움. 마블 세계관 최고 빌런인 타노스에게서 건틀렛을 벗기는 급박한 상황에서 분노에 찬 스타로드는 타노스에게 주먹질을 하며, 그가 정신을 차리게 만들었던 부분이다. 타노스보다 스타로드가 더 미워지는 순간이었다.

2. <추격자> 개미슈퍼 주인아줌마

영화를 안 본 사람이라도, 한국 사람이라면 모두 아는 “야, 4885 너지?”라는 대사로 유명한 <추격자>. 실제 여러 연쇄살인범의 범행을 모티브로 만들어져, 엄청난 충격을 준 영화였다. 그렇기에 영화 속에서 스릴감 넘치는 장면이 매우 많았는데, 특히나 우리에게 공포감을 안겨주었던 것은 다름 아닌 개미슈퍼 주인아줌마였으니….

"그 아가씨가 여기 있대니깐?”이라는 명대사를 남기며, 가까스로 탈출해 있는 피해 여성을 살인범 지영민(하정우)에게 알려주고 친절하게 망치까지 건네주었다. 차가운 맥주로 마음을 다스려보자. 사실 슈퍼 아줌마는 극 중 지영민을 짝사랑하는 설정이었다고.

3. <부산행> 버스회사 상무

K-좀비 신드롬의 시발점을 되었던 <부산행>에서 좀비보다 더 싫었던 역할이 있었다. 혼자 살기 위해 다른 사람을 밀치는 등 여기저기 민폐를 끼치며 이기적인 모습을 보여, 메인 악당이라고 해도 어색하지 않을 정도였다.

관객들이 얼마나 화가 많이 났으면, 김의성 배우가 맡은 배역의 설정은 버스 회사 상무임에도 불구하고 많은 사람이 역할을 국회의원으로 착각했다는 후문. <추격자> 슈퍼마켓 아줌마에 이어 국민 민폐 캐릭터에 등극하는 명예를 안았다.

4. <월드워Z> 이스라엘의 노래 부르는 사람들

역시 재난 상황에서 민폐 캐릭터가 많이 등장하는 것인가. 이번 영화는 브래드 피트 주연의 <월드워Z>이다. 영화 속에서 이스라엘은 선견지명으로 오랜 과거부터 거대한 벽을 쌓아 좀비라는 재난 상황을 피할 수 있었던 유일한 곳이었다. 혼란에 가득 찬 세계에서 마지막 남은 평화지역으로 세계인이 모여드는 상황이 벌어진다.

하지만, 평화에 심취한 사람들이 벽 주변에 모여 마이크를 들고 노래를 부른다. 소리에 반응하는 좀비들이 그 소리를 듣고 벽을 넘기 시작하는데, 순식간에 아수라장으로 변하는 예루살렘의 모습은 아비규환 그 자체가 된다. 이외에도 <월드워Z>에는 여러 고구마 장면들이 등장하니, 미리 술을 준비하고 봐야 한다.

5. <늑대소년> 지태

한때 우리의 마음을 설레게 했던 영화로, 늑대소년이었던 송중기 덕분에 한참 강아지 같은 스타일이 유행했다. 주인공 순이(박보영)와 철수(송중기)의 순수한 사랑에 설레지 않은 사람이 있었을까. 하지만 이러한 둘을 이별하게 만든 장본인이 있었으니, 바로 순이를 짝사랑했던 지태(유연석)였다.

지태는 철수가 사람을 공격한다는 거짓말로 마을 사람들과 경찰들을 선동해 내쫓아버리는 인물이다. 지태의 말을 믿고 오해하는 사람들 때문에 고구마를 먹은 듯 매우 답답한 느낌이 든다. 또한, 유연석 배우의 연기가 너무 실감 나서 혈압이 오를지도 모른다.

사실은 다 재미있는 영화들이니, 이번 주말에 볼 영화로 추천!

