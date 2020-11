[아시아경제 박지환 기자] 10일 강원도 원주에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 2명이 추가로 발생했다.

이날 보건당국에 따르면 육군 모 부대에 입소한 훈련병 A씨가 코로나19 양성 판정을 받았다. 훈련병 집합검사에서 확진판정을 받은 A씨는 춘천 거주자이지만 군부대 확진자이기 때문에 원주지역 195번째 확진자로 집계됐다.

또 태장동에 사는 60대 남성 B씨도 코로나19 확진 판정을 받았다. B씨는 이날 오전 확진판정을 받은 지역내 190번 확진자와 접촉한 것으로 파악됐다.

이로써 강원도 내 누적 확진자는 총 328명으로 늘어났다.

