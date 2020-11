전남교육, 물품구매 타 지역 업체 많아…지역경제 활성화 역행

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도교육청 산하 일선 지역 교육지원청이 물품구매를 서울 등 수도권 지역 업체에서 구입하고 있는 것으로 나타났다.

도내 업체에서 구매 가능한 물품들은 일자리 창출과 지역 중소기업 경제 활성화를 위해 대책 마련이 돼야 한다는 지적이다.

이광일 전남도의회 교육위원회 의원은 지난 9일 전남도교육청 지역교육지원청(나주, 화순, 무안, 함평, 영광, 장성) 소관 행정사무 감사에서 “전남지역 업체 수의계약 비율이 저조하다”고 지적하고 지역 업체 물품구매를 강력하게 촉구했다고 10일 밝혔다.

이광일 의원은 “전남도교육청이 제출한 500만 원 이상 물품구입 현황을 검토한 결과, 나주교육청이 169건 중 다른 지역 물품이 144건, 전남업체의 물품이 25건에 불과했다”고 지적했다.

또 ▷화순교육청은 68건 중 다른 지역 49건 / 전남 19건, ▷무안교육청은 88건 중 다른 지역 73건 / 전남 15건, ▷함평교육청 58건 중 다른 지역 45건 / 전남 13건, ▷영광교육청 46건 중 다른 지역 38건 / 전남 8건, ▷장성교육청 20건 중 다른 지역 16건 / 전남 4건뿐으로 구매가 이뤄졌다.

특히 “일선 교육지원청이 법적으로 입찰대상 선정은 어쩔 수 없지만, 수의계약 대상 계약마저 타 지역업체 물품구매를 시행하고 있어 문제가 있다”고 지적했다.

이광일 의원은 “나주교육청이 수의계약 37건 중 전남업체는 7건, 화순교육청은 수의계약 13건 중 전남업체 4건, 무안교육청은 수의계약 20건 중 전남업체 7건, 함평교육청 수의계약 23건 중 전남업체 11건, 영광교육청 수의계약 17건 중 전남업체 6건, 장성교육청 수의계약 6건 중 전남업체 1건으로 나타났다”고 전했다.

아울러 이 의원은 “물품구매 중 수의계약의 경우도 전남지역 업체가 홀대를 받고 있다” 지적하고, 시군교육청에서도 지역경제 회복에 동참할 것을 강력히 촉구했다.

이광일 의원은 “코로나19로 인해 지역경제가 어렵고 힘든 상황에서 지역 물품 구매가 지역기업의 도산과 인구유출을 방지하고, 일자리 창출과 인구증대 정책으로 연결된다”고 강조했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr