[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원이 주택 문제를 첫 화두로 내걸고 여의도 무대로 복귀한다. 20대 국회 임기 종료 후 약 6개월 만이다.

10일 정치권에 따르면 유 전 의원은 국회의사당 맞은 편 태흥빌딩에 둥지를 튼 사무실에서 '주택문제, 사다리를 복원하자'를 주제로 오는 16일 토론회를 개최한다.

유 전 의원은 사무실 개소식 대신 '결국 경제다'라고 이름 붙인 연속 토론회를 선보인다. 첫 토론회에는 손재영 건국대 부동산학과 교수와 이상영 명지대 부동산학과 교수가 패널로 참석한다.

유 전 의원은 사무실 이름을 '희망22'로 정했다. 대선이 있는 2022년을 상징하는 숫자를 통해 서울시장 등판론을 차단하려는 포석으로 보인다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr