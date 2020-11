경남도, 직장 내 괴롭힘 예방하고 인사 혁신 경진대회서 '최우수상' 받았다

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상남도가 지방 인사 혁신 경진대회에서 최우수상을 받았다.

경남도는 10일 정부세종청사에서 열린 2020년 지방 인사 혁신 경진대회에서 최우수상(국무총리상)을 받았다고 밝혔다.

도는 '감정과 존엄성이 존중되는 행복한 일터 만들기'라는 주제로 발표해 '일과 가정의 양립, 적극 행정 등 일하는 방식 개선' 분야에서 수상했다.

지방 인사 혁신 경진대회는 행정안전부가 주관해 지방자치단체의 인사 혁신 우수사례를 발굴·공유·확산하려고 2016년부터 해마다 열린다.

이번 경진대회는 전국 광역·기초 지자체를 대상으로 공모한 우수사례 중 최종 6개 지자체를 선정해 당일 사례를 발표하고 심사를 거쳐 수상 지자체를 선정했다.

경남도는 직장 내 괴롭힘을 예방하고 서로 존중하는 직장문화를 만들기 위해 전담 인력을 배치하고, 투명하고 공정한 처리를 위한 직장 내 괴롭힘 예방·대응 지침을 마련해 공감과 소통으로 행복한 일터를 조성한 성과를 인정받았다.

세대·직급 간 공감하기 위한 '듣고 싶은 말, 듣기 싫은 말 조사', 수평적 조직문화 조성을 위한 연극 '카라 꽃 향기' 공연, 조직문화 개선을 위한 직급별 익명 대화방 운영 등의 시책을 소개해 좋은 평가를 받았다.

직장 내 괴롭힘 신고센터를 설치·운영함으로써 괴롭힘 예방과 방지를 위한 접근성을 높이고 업무관리시스템, 전화, 이메일을 통해 괴롭힘을 신고할 수 있도록 직원 편의를 도모했다.

이삼희 도 자치행정국장은 "도민 중심 행정은 행복한 일터에서 시작되는 만큼 도민이 체감하는 행정서비스를 제공하기 위해 투명한 조직 문화를 만들고 직원들의 역량도 강화하겠다"고 말했다.

