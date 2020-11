[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경남 거제서 해외입국자 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 신규로 확진됐다.

경남도는 거제시에 주거지를 둔 30대 미국인 남성(경남 369번)이 확진 판정을 받았다고 10일 밝혔다.

이 남성은 미국에 체류하다가 지난 8일 인천공항으로 입국한 뒤 자가격리 지가 있는 거제시로 이동했다.

입국 하루 뒤인 9일 거제시보건소에서 검사받은 결과 양성 판정이 나왔다.

별도 동선과 접촉자는 없는 것으로 파악됐다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 366명으로 늘어났다. 310명은 완치 퇴원하고 56명이 입원 중이다.

