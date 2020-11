[아시아경제 박지환 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 1,500 등락률 +11.11% 거래량 2,300,770 전일가 13,500 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 제주항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 11.11% ↑코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"백신 낭보에 날아오른 여행·항공株 close 은 올해 3분기 연결 기준 영업손실이 701억원으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다. 이는 지난해 같은 기간 174억원 손실보다 적자폭이 확대된 것이다.

