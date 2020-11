창원시 진해에 국민체육센터 세워진다 … 2023년 개관

[아시아경제 영남취재본부 민도식 기자] 경남 창원시 진해구 옛 육군대학 터에 국민체육센터가 2023년 문을 연다.

창원시는 한국자산관리공사(캠코)와 여좌지구 국민체육센터 건립 사업에 대한 위·수탁 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

협약에 따라 캠코는 350억원을 투입해 창원시 소유인 진해구 여좌동 옛 육군대학 부지 일부에 지하 1층, 지상 5층 규모 국민체육센터를 짓는다

2023년 개관할 센터에는 수영장, 헬스장, 체육관, 실내암벽 등반장 등이 들어선다. 캠코는 완공 후 30년간 국민체육센터를 운영한다.

시는 캠코가 국민체육센터를 운영하는 30년 동안 캠코가 부담한 사업비를 상환한다. 옛 육군대학 터에는 국민체육센터 외에 각종 연구시설이 입주한다.

허성무 시장은 “국민체육센터 건립 사업을 전국 최초로 공공위탁 개발 사업으로 추진하는 것은 설계부터 운영까지 고려해 효율적인 건축물로 건립하기 위한 것”이라며 “여좌 국민체육센터가 완공되면 지역 주민은 물론 여좌지구 내 입주할 연구소와 기업 직원들의 편익을 크게 높이는 시설이 될 것으로 개대된다”고 말했다.

영남취재본부 민도식 기자 mds7242@asiae.co.kr