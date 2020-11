국과수 "익산 일가족 사망사건, 부인 과다출혈 쇼크·자녀 질식사 추정"

경찰, 구체적 사망 원인 판단 위해 정밀 검사 의뢰 방침

[아시아경제 임주형 기자] 전북 익산 한 아파트에서 숨진 채 발견된 가족 3인의 사망원인은 과다출혈과 질식으로 추정된다는 국립과학수사연구원(국과수) 소견이 나왔다.

10일 전북지방경찰청에 따르면 국과수는 A(43) 씨와 중학생 아들 B(14) 군, 초등학생 딸 C(10) 양 등 3명에 대한 부검을 통해 나온 1차 소견을 경찰에 전달했다.

소견에서 국과수는 A 씨는 과다출혈로 인한 쇼크, 자녀 2명은 경부압박에 의한 질식으로 사망 원인을 각각 추정했다.

경찰은 1차 소견 만으로 구체적 피의사실을 단정 짓는 것은 무리라고 판단, 더 정확한 사망 원인 파악을 위해 약물 반응 등 정밀 검사를 의뢰한 상태다. 또 관련 조사를 더 진행해 구체적인 사건 경위를 밝힐 방침이다.

한편 경찰은 해당 사건 유일한 생존자인 A 씨 남편 D(43) 씨에 대해 아내와 자녀 2명을 살해한 혐의로 체포영장을 발부받아 조사하고 있다.

A 씨는 지난 6일 익산시 모현동 한 아파트에서 아내와 자녀 2명을 살해한 혐의를 받는다.

당시 A 씨는 흉기에 찔려 위중한 상태였지만, 병원으로 이송돼 치료를 받은 후 현재는 의사소통이 가능할 정도로 건강이 호전된 것으로 전해졌다.

