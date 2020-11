[아시아경제 유현석 기자] 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,845 전일대비 45 등락률 -2.38% 거래량 1,343,008 전일가 1,890 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일넥스트아이, 50억원 규모 전환사채 발행 결정넥스트아이, 이노메트리 매각 대금 634억 수령…"신사업 진출 및 재무건전성 확보" close 는 50억원 규모의 5회차 전환사채(CB) 납입이 완료됐다고 10일 공시했다. 이에 지난 4일 납입된 86억원 규모의 4회차 전환사채와 더불어 총 136억원 규모의 자금 조달을 완료했다.

넥스트아이는 조달 자금과 회사 내 보유 자금을 활용해 신규 바이오 사업 진출에 속도를 낼 계획이다. 넥스트아이는 지난달 자회사 이노메트리 매각대금으로 약 634억원을 수취하며 대규모 자금을 확보했다.

넥스트아이 관계자는 “이노메트리 매각과 CB 발행을 통해 총 770억가량의 자금을 확보했다”며 “재무구조를 대폭 개선해 건실한 재무구조를 갖추고 필러 등 바이오 사업 중심의 신사업 추진을 통해 미래 성장동력을 확보할 것”이라고 말했다.

