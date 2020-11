전남도교육청, 내년 장애인 근로자 60명 공개 채용

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 내년 장애청년 드림워크 사업을 통해 산하 각 교육기관에 장애인 근로자 60명을 공개 채용한다고 10일 밝혔다.

이 같은 내용은 도교육청이 지난 6일과 10일 전남 지역 내 교육지원청, 공공도서관, 특수학교 업무담당자를 대상으로 실시한 ‘2021. 전남도교육청 장애청년 드림워크 사업 설명회’에서 발표했다.

‘모두가 평등한 진로비전! 함께 만드는 직업사회’라는 주제로 열린 이번 설명회는 ‘2021. 전남도교육청 장애청년 드림워크 사업’에 대한 담당자의 이해도를 제고해, 도교육청 산하 교육기관 내 장애인 일자리를 창출을 위해 마련했다.

이 사업을 통해 내년 전남 지역 내 교육지원청, 공공도서관, 특수학교에서 청소보조, 사서보조, 장애학생 활동보조 직무를 수행할 장애인 근로자 60명을 공개 채용할 예정이다.

또 합격자를 대상으로 사전교육 및 직무훈련을 실시해 직무능력 및 현장 적응력을 높여줄 계획이다.

박경희 중등교육과장은 “전남 도내 공공교육기관에 장애인을 위한 양질의 일자리를 제공해 장애인들의 성공적인 사회 전환과 자립의 기회를 확대할 수 있는 의미 있는 사업이 되기를 희망한다.”며 “앞으로도 장애인 취업 기회 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

전남도교육청은 앞으로 장애인 의무고용률을 높이고 장애인들의 성공적인 사회 전환 및 자립을 위한 일자리 참여 기회 확대 방안을 지속적으로 추진할 예정이다.

