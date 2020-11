경남에 연면적 9005㎡ 지하 1층 지상 4층 규모 복합혁신도시 세워진다

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경남 진주에 정주 여건 개선과 혁신클러스터 활성화를 위해 복합혁신센터가 2022년에 문을 연다.

경상남도는 10일 진주시 충무공동에 건립될 복합혁신센터 용지에서 착공식을 했다.

착공식에는 김경수 경남지사, 조규일 진주시장, 신용식 국토부 혁신도시발전추진단 지원국장, 이전 공공기관장, 주민 등 100여 명이 참석했다.

복합혁신센터는 국비 99억 원을 포함해 모두 240억 원이 투입된다. 연면적 9005㎡에 지하 1층 지상 4층 규모로 보육 시설과 문화시설, 전시시설을 포함한 기반시설과 스타트업·사회적 기업의 사무공간 등 창업기업 지원시설로 구성된다.

영유아들을 위한 어린이집과 다 함께 돌봄 등 보육 시설, 혁신도시발전재단 및 창업보육과 기업지원을 위한 다목적실, 연구실, 비즈니스센터 등도 갖춘다.

기본과 실시설계부터 공공건축가가 참여해 혁신도시의 랜드마크로 만든다. 또 혁신도시 시즌2 핵심 업무와 복합혁신센터의 운영 등 혁신도시 종합 발전의 컨트롤 타워 역할을 하게 된다.

김경수 지사는 “진주가 남중권의 중심도시, 핵심 거점도시가 될 수 있도록 혁신도시 시즌2와 강소특구를 통한 산업의 발전을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

조규일 진주시장은 “복합혁신센터 건설로 진주혁신도시는 정주 여건 개선 및 원도심과의 상생발전을 도모할 수 있는 혁신도시 시즌2 추진의 원동력이 될 것으로 기대한다”며 “혁신도시 활성화 등을 위한 다양한 정책을 경남도, 이전 공공기관과 함께 협력해 추진해 나가겠다”고 말했다.

한편 도는 복합문화도서관 건립, 작은 도서관 운영 지원, 경남 메세나 매칭펀드 지원 등 이전 공공기관과 함께 다양한 지역발전 사업을 추진하고 있다. 맞춤형 지역발전 사업을 발굴하고 상생 발전을 하고자 '이전 공공기관 연계 지역발전사업 발굴 연구 용역'이 지난 5월부터 진행 중이다.

