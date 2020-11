[아시아경제 부애리 기자] 넷마블이 모바일 최초 배틀로얄 다중접속역할수행게임(MMORPG) 'A3: 스틸얼라이브'를 글로벌 출시했다.

넷마블은 10일 'A3: 스틸얼라이브'를 한국을 제외한 전 세계(일부 국가 제외) 172개국 구글 플레이와 애플 앱스토어에 정식 출시했다고 밝혔다.

'A3: 스틸얼라이브'는 넷마블 자체 지식재산권(IP) 'A3'를 모바일 MMORPG로 재해석한 게임이다.

국내에서는 지난 3월 출시됐다. 이 게임은 지난 3월 국내 출시 이후 애플 앱스토어 매출 2위, 구글플레이 매출 3위를 기록하면서 양대마켓 순위 최상위권에 오르기도 했다.

지난 4월에는 문화체육관광부가 e스포츠 시범종목으로 선정하면서 e스포츠 사업에 대한 기대도 나오고 있는 상황이다.

'A3: 스틸얼라이브' 글로벌 버전에 대한 자세한 내용은 공식 사이트를 통해 확인 할 수 있다.

