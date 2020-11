경기일자리재단 대표에 제윤경 전 국회의원

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도일자리재단 대표이사에 제윤경 전 국회의원이 임명됐다.

제 대표는 덕성여자대학교 심리학과를 나왔으며 20대 국회의원, 롤링주빌리(주빌리은행) 상임이사, ㈜에듀머니 대표이사 등을 지냈다.

특히 20대 국회의원 당시 전국 지자체 금융복지 상담센터 설치, 연체 위기자 신속지원제도 도입 등 취약계층의 금융문제 해결에 힘써왔다.

도는 제 대표가 향후 경기도의 일자리 문제를 경제ㆍ복지 등 통합적인 관점에서 접근해 대안을 제시할 수 있는 적임자로 평가하고 있다.

저서로는 '약탈적 금융사회', '빚 권하는 사회, 빚 못 갚을 권리' 등이 있다.

경기도일자리재단은 2016년 설립된 지자체 최초 일자리 전문 기관으로, 그간 도민들에게 양질의 직업 알선과 일자리 정보제공, 직업 교육, 창업 기회 등의 다양한 서비스를 제공하고 있다.

한편, 이재명 경기도지사는 10일 경기도청 집무실에서 제윤경 대표에게 임명장을 수여했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr