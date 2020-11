[아시아경제 박지환 기자] 한국토지신탁 한국토지신탁 034830 | 코스피 증권정보 현재가 1,850 전일대비 40 등락률 +2.21% 거래량 1,059,619 전일가 1,810 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 롯데건설·우미건설, 공공지원 민간임대주택 우선협상대상자 선정[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일극동건설 컨소시엄, 공공지원 민간임대주택 우선협상대상자 선정 close 은 올해 3분기 연결기준 영업이익이 207억원으로 전년 동기대비 37% 감소했다고 10일 공시했다. 매출액은 534억원으로 22% 줄었다. 당기순이익은 270억원으로 5% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr