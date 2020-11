KOTRA, '글로벌 비즈니스 트렌드 온라인 설명회' 개최

[아시아경제 성기호 기자] KOTRA가 10일 인터비즈와 함께 ‘2021 글로벌 비즈니스 트렌드 온라인 설명회’를 개최했다.

올해 4회째인 이번 설명회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 더욱 빨라진 시장 변화를 다각적으로 분석하고 우리 기업의 사업전략 수립을 돕기 위해 마련됐다. 기획, 마케팅 관계자 및 창업 희망자 약 300명이 미래 시장동향을 파악하고 새로운 사업기회를 선점하기 위해 온라인으로 참석했다.

분야별 전문가 4명이 연사로 나서 세계, 경제, 소비, 기술 트렌드를 각각 발표했다.

김준규 KOTRA 시장정보팀장은 ‘2021 한국이 열광할 세계 트렌드’를 주제로 KOTRA 주재원이 지구촌 곳곳에서 수집한 참신한 비즈니스 사례를 공유했다.

‘경제 읽어주는 남자’로 알려진 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 2021년 눈여겨봐야 할 주요 경제이슈로 ▲한국판 뉴딜·뉴딜펀드 ▲코로나19 이후의 경제를 제시했다.

사람의 마음을 캐는 ‘마인드 마이너’ 송길영 바이브컴퍼니 부사장은 일상 속 인간 행동을 통해 수집한 소셜 빅데이터 분석 결과를 공유했다. 소셜 빅데이터 마이닝을 바탕으로 커뮤니케이션 전략 수립법과 기회 발굴 방안도 소개했다.

'포노 사피엔스', '체인지 나인'의 저자 최재붕 성균관대 교수는 스마트폰이 낳은 신인류 ‘포노 사피엔스’ 시대의 변화를 발표했다. 4차 산업혁명 과정에서 등장한 포노 사피엔스 시대에 팬데믹까지 겹친 지금, 어떻게 앞날을 대비할지 내다봤다.

류재원 KOTRA 무역기반본부장은 “코로나19로 뉴노멀 시대가 빠르게 도래하면서 미래 예측이 여느 때보다 중요해졌다”며 “KOTRA는 우리 중소·중견기업이 기회를 찾을 수 있도록 세계시장 트렌드를 계속 발굴하고 공유해 나가겠다”고 밝혔다.

