김황국 제주도의원, 스마트교통안전시스템 도입 설명회 참석

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도의회 문화관광체육위원회 소속 김황국 의원(국민의힘, 용담1·2동)은 지난 9일 제주서초등학교 회의실에서 진행된 스마트교통안전시스템 도입 설명회 및 시연회에 참석했다.

서초등학교 통학로에 설치되는 스마트교통안전시스템은 전국 최초로 스마트횡단보도(1개소), 통행제한 차량 단속 및 과속방지계도(2개소) 시설을 구축하는 사업이다.

김 의원은 “제주서초등학교의 경우 2017년도에 도내 최초로 등·하교 시간에 4.5t이상 화물차 및 건설기계 등 대형화물차에 대해서 통행 제한을 시행했지만, 잘 지켜지지 않아 이번 시스템을 제안하게 됐다”며 “이 시설을 통해서 운전자들이 보호구역 내에서의 안전운전 및 교통법규를 잘 지켜 어린이 안전에 관심을 가졌으면 한다”고 전했다.

이번에 설치된 스마트횡단보도 시스템은 도내 타 보호구역에 설치된 음성안내 스마트횡단보도 보다 많은 기능을 통해서 보행자 및 운전자에게 정보를 제공하고 있다.

특히 보행 신호 작동 시에 설치된 전광판을 통해서 횡단보도 정지선 위반 사항을 운전자에게 알려주며, 보행신호가 작동하지 않을 때에는 횡단보도 인근 불법 주·정차 차량을 전광판을 통해서 알려주거나 기타 재난 행동 수칙 안내 등 표출 할 수 있도록 했다.

김 의원은 “어린이 교통안전 관련 시설을 아무리 많이 설치한다고 하더라도 무엇보다도 중요한 건 운전하는 어른들의 관심이라고 생각한다”면서 “이러한 통행제한 구역과 단속 관련 시설물들이 더 많은 곳에 설치되는 것보다도 운전자 스스로가 지켜내는 모습이 많아졌으면 하는 바램”이라고 말했다.

한편 김황국 의원은 지난 10대 의회에서 도내 최초로 서초등학교 보호구역에 등·하교 시간대 대형화물자 제한을 제도화시켰고, 지난 4월 제381회 정례회 도정질문을 통해서 자치경찰단에 서초등학교 대형화물차 통행 단속 및 지도·감독을 제안한 바 있다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr