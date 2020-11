EMK, 창작 뮤지컬 '엑스칼리버' 유료 온라인 상영

카이 주연 12월7일 상영…'모차르토!'도 12월13~14일 앵콜 온라인 상영

[아시아경제 박병희 기자] 공연기획사 EMK뮤지컬컴퍼니(EMK)가 뮤지컬 '엑스칼리버'를 네이버 TV 후원 라이브에서 오는 12월7일 온라인 상영한다.

'엑스칼리버'는 지난해 6월 세종문화회관에서 세계 초연한 EMK의 세 번째 창작 뮤지컬이다. 아더왕의 전설을 재해석한 작품으로 초연 때 객석점유율 92%를 기록하며 약 12만명 관객을 동원했다.

세계적인 뮤지컬 작곡가 프랭크 와일드혼의 음악과 세종문화회관 대극장을 가득 메우는 72명의 국내 최대 출연진, 높이 2.5m에 이르는 거대한 바위산 세트 등이 관객들에게 깊은 인상을 남겼다.

'엑스칼리버'는 지난해 7월 예술의전당 영상화 사업의 일환으로 문화소외지역으로 선정된 5개 지역 극장에서 실황 중계를 선보였다. 또한 지난 6월에는 미국의 공연 스트리밍 플랫폼 '브로드웨이 온 디맨드(BOD)'에서 영미권 관객에게 2주간 유료로 서비스됐으며 7월에는 대만의 타이중 국립극장(NTT)에서 상영회가 열렸다.

국내 관객에게 온라인으로 공개되는 것은 이번이 처음이다.

EMK는 엑스칼리버에 이어 '모차르트!'도 12월에 앵콜 상영할 예정이다. '모차르트!'는 지난 추석연휴 네이버 브이 라이브(V LIVE)를 통해 온라인 상영되며 1만5000명의 온라인 관람객을 끌어모았다.

10일 오후 2시부터 네이버 TV 후원 라이브에서 '엑스칼리버'와 '모차르트!'의 공연 실황 영상 라이브 스트리밍 관람권 판매가 시작된다. 11일 오후 2시에는 인터파크 티켓에서 다양한 MD상품을 포함한 결합 상품이 순차적으로 판매될 예정이다.

뮤지컬 배우 카이가 주연한 '엑스칼리버'는 오는 12월7일 오후 7시30분에 온라인 상영될 예정이다. '모차르트!'는 박강현 주연 분이 12월13일 오후 7시30분에, 김준수 주연 분이 12월14일 오후 7시30분에 온라인 상영된다.

EMK는 최근 실제 공연의 영상화에 그치지 않고 온라인 환경에 맞춰 15분 내외의 '숏폼 콘텐츠'로 제작하는 신(新)장르 '웹 뮤지컬' 개발에도 뛰어들었다. EMK의 자회사 EMK엔터테인먼트와 샌드박스 네트워크가 손을 잡고 진행하는 이번 '웹 뮤지컬'은 오는 20일 정식 서비스를 시작한다.

