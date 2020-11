[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 니트 전문 브랜드 유닛매장에서 겨울철 데일리하게 착용할 수 있는 캐시미어 100% 니트 할인 행사를 연말까지 진행한다. 캐시미어 니트는 가볍고 보온성이 뛰어나며 다양한 색상으로 겨울철 멋스럽게 연출이 가능하다.

