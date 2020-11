'中企 기술 단계별 이행안' 전략제품 197개 선정

중소기업과 국민적 관심 높은 기술개발 수요 반영

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 중소기업의 미래유망기술에 대한 기술개발 방향을 제시하고자 '2021~2023년 중소기업 기술개발 단계별 이행안(이하 중소기업 기술로드맵)'으로 30개 분야, 197개 전략제품을 선정했다고 10일 밝혔다.

중기부는 2010년부터 중소기업과 대기업의 기술수요를 기반으로 중소기업 기술로드맵을 수립하고 '창업성장기술개발사업' 등의 전략 기술개발 과제로 지정하고 있으며 선정된 과제에 대해 연간 약 1500억원을 지원하고 있다. 올해는 중소기업 기술개발의 사업화 촉진을 위해 일반 국민을 대상으로 '대국민 기술수요조사', '온라인 자유토의' 등을 추가 실시했고 이를 통해 일반 국민 의견 1326건을 포함한 8563건의 기술개발 의견을 받았다.

기업대표, 교수, 벤처투자자 등으로 구성된 산·학·연 전문가 위원회에서 제안받은 기술개발 제품에 대해 중소기업 기술개발 적합성, 시장성, 수입 의존성 등을 중점 평가하고 기존 전략제품과의 조정·통합 과정을 거친 결과 30개 분야, 197개 전략제품이 최종 선정됐다.

이번 선정된 전략제품의 주요 특징은 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 '의료기기' 분야가 추가되고, 자연재난, 그린뉴딜 정책 등으로 '재난·안전', '전기·수소차', '친환경·자원순환', '반도체·디스플레이 장비' 등 5개 분야가 신규로 선정됐다. 중기부는 선정된 197개 전략제품에 대해 국내외 기술시장·특허 등 분석을 통해 요소기술을 도출하고 기술별 3개년 개발목표를 설정해 중소기업의 전략적 기술개발 투자를 위한 나침판으로 활용할 계획이다. 최종 수립된 기술로드맵은 '중소기업 기술로드맵 누리집'을 통해 제공할 예정이며, 현재 선정된 30개 분야, 197개 전략제품의 상세한 목록도 이곳에서 확인할 수 있다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 "올해 시범으로 운영한 국민 수요조사에서 생활에 밀접한 기술 아이디어를 많이 발굴해 앞으로 기술로드맵 수립과정에 국민 참여 기회를 늘려갈 것"이라며 "중소기업의 기술개발 투자를 뒷받침하고자 연계 지원하고 있는 기술개발 과제의 사업규모도 확대하겠다"고 말했다.

