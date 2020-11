카포에이라가 브라질에서 발전한 이유는…

유네스코아태무형유산센터 '리빙헤리티지 : 전통무예' 발간

유네스코아태무형유산센터와 유네스코국제무예센터는 연속간행물 ‘리빙헤리티지’ 네 번째 시리즈로 ‘전통무예’를 발간했다고 10일 전했다. 세계 무예 관련 연구자들로부터 수집한 원고 열아홉 개를 한데 엮는 책이다. 한국 태권도를 비롯해 인도 칼라리파야트(Kalaripayat), 미얀마 타잉(Thaing), 멕시코 실람(Xilam), 중앙아시아 전통 레슬링 등 세계 곳곳의 역사적 전통무예를 무형유산 관점에서 소개한다. 관계자는 “공동체 환경, 역사, 정체성과 밀접하게 닿아 있다. 세대를 거쳐 전승되고 변화와 재창조를 거듭해 다시 공동체의 삶에 녹아든다”고 설명했다. “그 전승은 문화 다양성의 원동력이자 지속 가능한 발전의 보장 수단으로 중요한 역할을 한다”고 했다. 이번 책에는 무예의 이동과 발전에 관한 사례연구도 포함돼 있다. 아프리카 카포에이라(Capoeira)가 포르투갈 식민지 시대 브라질에 유입돼 카포에이라 호다(Capoeira Roda)로 발전된 것이 대표적인 예. 관계자는 “전통무예에 담긴 역사·시대적 배경 등 다양한 정보를 확인할 수 있을 것”이라고 했다.

