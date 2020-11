광주 서구, 노인일자리 사업 ‘환경정비’ 추진

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 본격적인 낙엽 시기를 맞아 노인일자리 참여자들을 통한 이면도로 및 산책로 환경정비사업을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 환경정비는 서구 노인일자리사업 수행기관 중 하나인 ‘사단법인 실버마을’ 우리동네지킴이 봉사단 어르신 700여 명이 참여한다.

참여 어르신들을 서구 18개 동 주민센터에 배치돼 이면도로 등 취약구역 정비에 적극적으로 나서고 있다.

서구는 일자리 참여 어르신을 선발 시 개별 면접을 통해 어르신의 근로욕구 및 활동능력을 평가해 적합한 사업장에 배치하고 있다.

이를 통해 주민들의 민원 및 건의사항 등을 적극 수렴하는 등 적극적인 사업수행을 추진해 참여자의 만족도 및 사업 효과성을 높여왔다.

그 결과 올해 보건복지부 주관 노인일자리사업 평가결과에서 최우수기관 및 우수기관을 배출하기도 했다.

서구 관계자는 “곧 다가오는 겨울철을 대비해 참여자 어르신께 충분한 방한용품을 지급해 안전하게 올해의 노인 일자리사업을 마무리 할 계획이다”며 “내년에는 위드 코로나 시대에 걸맞은 일자리사업을 발굴하고 추진할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

