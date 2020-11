[아시아경제 임춘한 기자] 야당이 고위공직자범죄수사처장(공수처장) 후보자로 추천한 석동현 전 검사장은 10일 "야당 측의 공수처장 후보 추천 요청을 받고 수락하기는 했지만 마음은 착잡하다"고 밝혔다.

석 전 검사장은 이날 페이스북에서 "최종적으로 지명될 가능성이 없는데 왜 수락했느냐 하는 분도 계시지만 그것을 모르는 바도 아니고 그 때문에 착잡한 것이 아니다"라며 이같이 말했다.

석 전 검사장은 "개인적으로 공수처는 태어나선 안 될 괴물기관으로 보지만 애당초 작년에 국회에서 공수처 설치법을 당시 야당이 무기력해 못 막은 것이 화근"이라고 밝혔다.

석 전 검사장은 "법을 고쳐 폐지하기 전까지는 현실적으로 존재하게 된 이상 어떻게든 공수처가 괴물이 되지는 않게 해야 한다는 심정으로 수락을 했다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr